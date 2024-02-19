Как украинцы относятся к множественному гражданству? Почти половина – никак: опрос
22 января президент Владимир Зеленский инициировал законопроект о множественном гражданстве и подал его в Верховную Раду. В частности, документ предусматривает упрощенный порядок приобретения гражданства для украинцев, имеющих гражданство другой страны (список таких стран будет регламентироваться и есть в документе), за исключением граждан страны-агрессора.
В общем 43% украинцев относятся к законопроекту нейтрально. Скорее негативно и скорее позитивно к нововведениям относятся примерно поровну опрошенных: по 28% и 27% соответственно. Об этом идет речь в результатах нового исследования Киевского международного института социологии.
По данным исследователей, 27% опрошенных имеют скорее положительное впечатление о законопроекте, а 28% – скорее отрицательное. При этом почти 43% опрошенных имеют нейтральное отношение, а 2% затрудняются сказать.
Цифры исследования показывают, что мнения относительно законопроекта достаточно схожи по регионам, хотя на западе нашей страны несколько больше тех, кто относится негативно: 33% респондентов. Для сравнения: на юге – 28%, в центре – 25%, а на востоке – 23%.
Респондентов, которые "скорее положительно" относятся к инициативе, примерно поровну в центре (29%), на западе (28%) и на юге (27%). Меньше всего таких на востоке – 19%.
При этом наиболее нейтрально к законопроекту относятся также на востоке – 57%, а наименее на западе – 36%.
"Результаты опроса показывают, что среди украинцев нет как внятной критики, так и поддержки законопроекта о множественном гражданстве. Скорее можно говорить, что общество открыто для коммуникации и обмена мнениями по этому поводу", – пояснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
По его словам, ощущается нехватка информации у людей относительно того, как законопроект будет работать на практике и какие преимущества или риски он несет для Украины, насколько он добавляет справедливости и т.д. Эксперт отметил, что в настоящее время общество настроено "достаточно конструктивно" – поэтому задача власти будет организовать надлежащую продуктивную дискуссию и одобрить консенсусный законопроект.
Максимальная погрешность – не более 3,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.
Заказчик исследования – общественная организация Центр стратегических коммуникаций "Форум". Текст вопроса формулировал КМИС, сообщили в институте в комментарии LIGA.net.
- Общие положения законопроекта о множественном гражданстве можно узнать здесь.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что россияне не смогут получить украинское гражданство после принятия закона о множественном гражданстве: перечень стран, с которыми разрешат множественное гражданство, будет регламентироваться.
- Глава МИД отметил, что военнообязанные не смогут уехать за границу, получив еще одно гражданство после того, как закон о множественном гражданстве будет принят.
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