ЄК рекомендувала почати переговори з Боснією та дала пропозиції за переговорною рамкою України

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною та обговорила майбутній усний звіт Раді ЄС щодо прогресу України та Молдови, а також завершила роботу над пропозиціями до проєкту переговорної рамки з країнами. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, опублікованому сьогодні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Єврокомісія представила Раді ЄС звіт про прогрес, досягнутий Боснією та Герцеговиною з моменту отримання кандидатського статусу у грудні 2022 року.

Зазначається, що країна "продемонструвала рішучу відданість" просуванню у давно очікуваних реформах, зробила "значні кроки" щодо вдосконалення судової та правоохоронної систем, боротьби з корупцією, оргзлочинністю та тероризмом. Також країна зробила кроки у покращенні управління міграцією.

Загалом за цими результатами Єврокомісія вважає, що держава досягла необхідного рівня відповідності критеріям членства у ЄС, тому вона рекомендує Раді ЄС розпочати переговори про приєднання.

Сьогодні ж Єврокомісія подала до Ради ЄС пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови, а також надасть їй усний звіт про прогрес, досягнутий обома країнами.

Читайте також: Європарламент подає до суду на Єврокомісію за виплату Угорщині 10,2 млрд євро — Politico

Переговорні рамки встановлюють керівні принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом.

Проєкт Єврокомісії складається з трьох частин і міститиме принципи, які регулюють переговори про вступ, суть переговорів та їх процедуру.

Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішні обговорення цих документів, а після того, як вона прийме рамки переговорів, головуючий у ній представить узгоджену спільну позицію ЄС. На цьому етапі переговорні рамки будуть оприлюднені, зазначає Єврокомісія.

Президент Володимир Зеленський подякував ЄК та її президентці Урсулі фон дер Ляєн і зазначив, що таке рішення інституції - це "важливий і своєчасний крок" до практичного початку переговорів про вступ України до ЄС.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

14 грудня 2023 року лідери країн – членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Читайте також: Адміністративна відповідальність за порушення лобіювання. Комітет Ради підтримав