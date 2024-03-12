ЕК рекомендовала начать переговоры с Боснией и дала предложения по переговорам с Украиной

Урсула фон дер Ляен (Фото: EPA)

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной и обсудила будущий устный отчет Совету ЕС по прогрессу Украины и Молдовы, а также завершила работу над предложениями по проекту переговорной рамки со странами. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, опубликованном сегодня.

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Еврокомиссия представила Совету ЕС отчет о прогрессе, достигнутым Боснией и Герцоговиной с момента получения кандидатского статуса в декабре 2022 года.

Отмечается, что страна "продемонстрировала решительную преданность" продвижению в давно ожидаемых реформах, сделала "значительные шаги" по совершенствованию судебной и правоохранительной систем, борьбе с коррупцией, оргпреступностью и терроризмом. Также страна сделала шаги по улучшению управления миграцией.

В целом по этим результатам Еврокомиссия считает, что государство достигло необходимого уровня соответствия критериям членства в ЕС, поэтому она рекомендует Совету ЕС начать переговоры о присоединении.

Сегодня же Еврокомиссия подала в Совет ЕС предложения по проекту переговорных рамок для Украины и Молдовы, а также предоставит ему устный отчет о прогрессе, достигнутым обеими странами.

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Переговорные рамки устанавливают руководящие принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом.

Проект Еврокомиссии состоит из трех частей и будет содержать принципы, регулирующие переговоры о вступлении, суть переговоров и их процедуру.

Теперь Совет ЕС должен начать внутренние обсуждения этих документов, а после того, как он примет рамки переговоров, председательствующий в нем представит согласованную общую позицию ЕС. На этом этапе переговорные рамки будут опубликованы, отмечает Еврокомиссия.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕК и ее президентку Урсулу фон дер Ляйен и отметил, что такое решение институции – это "важный и своевременный шаг" к практическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

28 февраля 2022 Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

26 января 2024 года Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинскому законодательству нормам ЕС.

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