Стефанішина: Ухвалено зміни до закону про лобіювання – останній євроінтеграційний критерій
Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА, Olivier Holset)

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" розповіла, що Україна виконала останній необхідний євроінтеграційний критерій – він стосується закону про лобіювання.

Вона заявила, що попри скасування засідань Ради, які мали відбутися 6 та 7 березня, Україна проробила "величезну роботу" в понеділок, 11 березня: ухвалила зміни щодо адміністративного законодавства, які впроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання.

"Це був останній момент, який нам потрібно було виконати", – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка спрогнозувала, що Україні може знадобитися 10 років, щоб створити сталі інституції, які в деяких країнах розвивалися сотні років.

"Європейський процес – процес дорослішання, і ми маємо розуміти, що не існує легких рішень", – резюмувала вона.

На початку місяця Стефанішина заявила, що не пізніше 12 березня Україна очікує на те, що Європейська комісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до Європейського союзу.

ДОВІДКА
23 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про лобізм №10337. Він передбачає, що будь-який бізнес або бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів. Виняток – користуватися послугами лобістів не зможе бізнес, клієнтом, бенефіціаром або власником якого є громадянин РФ чи Білорусі.

У березні 2024-го Єврокомісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційні, закон про лобізм, питання нацменшин — детальніше тут). У разі позитивної оцінки саміт ЄС має ухвалити план переговорів. Після цього розпочнуться переговори по суті.

  • 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн – членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
  • 26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.
  • 22 лютого президентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до Євросоюзу навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.
  • Того ж дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ до ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".
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