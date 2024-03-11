Стефанішина: Ухвалено зміни до закону про лобіювання – останній євроінтеграційний критерій
Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" розповіла, що Україна виконала останній необхідний євроінтеграційний критерій – він стосується закону про лобіювання.
Вона заявила, що попри скасування засідань Ради, які мали відбутися 6 та 7 березня, Україна проробила "величезну роботу" в понеділок, 11 березня: ухвалила зміни щодо адміністративного законодавства, які впроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання.
"Це був останній момент, який нам потрібно було виконати", – сказала Стефанішина.
Віцепрем’єрка спрогнозувала, що Україні може знадобитися 10 років, щоб створити сталі інституції, які в деяких країнах розвивалися сотні років.
"Європейський процес – процес дорослішання, і ми маємо розуміти, що не існує легких рішень", – резюмувала вона.
На початку місяця Стефанішина заявила, що не пізніше 12 березня Україна очікує на те, що Європейська комісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до Європейського союзу.
У березні 2024-го Єврокомісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційні, закон про лобізм, питання нацменшин — детальніше тут). У разі позитивної оцінки саміт ЄС має ухвалити план переговорів. Після цього розпочнуться переговори по суті.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн – членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
- 26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.
- 22 лютого президентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до Євросоюзу навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.
- Того ж дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ до ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".