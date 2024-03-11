Стефанішина: Ухвалено зміни до закону про лобіювання – останній євроінтеграційний критерій

Україні може знадобитися 10 років, щоб створити сталі інституції, які в деяких країнах розвивалися сотні років, вважає віцепрем'єрка

Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА, Olivier Holset)

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" розповіла, що Україна виконала останній необхідний євроінтеграційний критерій – він стосується закону про лобіювання.

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Вона заявила, що попри скасування засідань Ради, які мали відбутися 6 та 7 березня, Україна проробила "величезну роботу" в понеділок, 11 березня: ухвалила зміни щодо адміністративного законодавства, які впроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання.

"Це був останній момент, який нам потрібно було виконати", – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка спрогнозувала, що Україні може знадобитися 10 років, щоб створити сталі інституції, які в деяких країнах розвивалися сотні років.

"Європейський процес – процес дорослішання, і ми маємо розуміти, що не існує легких рішень", – резюмувала вона.

На початку місяця Стефанішина заявила, що не пізніше 12 березня Україна очікує на те, що Європейська комісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до Європейського союзу.

ДОВІДКА 23 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про лобізм

23 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про лобізм №10337 . Він передбачає, що будь-який бізнес або бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів. Виняток – користуватися послугами лобістів не зможе бізнес, клієнтом, бенефіціаром або власником якого є громадянин РФ чи Білорусі. У березні 2024-го Єврокомісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційні, закон про лобізм, питання нацменшин — детальніше тут). У разі позитивної оцінки саміт ЄС має ухвалити план переговорів. Після цього розпочнуться переговори по суті.