Стефанишина: Приняты изменения к закону о лоббировании – это критерий евроинтеграции
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на мероприятии "Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС" рассказала, что Украина выполнила последний необходимый критерий для вступления в Евросоюз – он касается закона о лоббировании.
Она заявила, что, несмотря на отмену заседаний Рады, которые должны были состояться 6 и 7 марта, Украина проделала "огромную работу" в понедельник, 11 марта: приняла изменения относительно административного законодательства, которые внедряют ответственность за нарушение законодательства о лоббировании.
"Это был последний момент, который нам нужно было выполнить", – сказала Стефанишина.
Вице-премьер спрогнозировала, что Украине может понадобиться 10 лет, чтобы создать устойчивые институты, которые в некоторых странах развивались сотни лет.
"Европейский процесс – процесс взросления, и мы должны понимать, что не существует легких решений", – резюмировала она.
В начале месяца Стефанишина заявила, что не позднее 12 марта Украина ожидает того, что Европейская комиссия представит переговорную рамку относительно украинского вступления в Европейский союз.
В марте 2024-го Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе Украины по четырем критериям (два антикоррупционных, закон о лоббизме, вопрос нацменьшинств — подробнее здесь). В случае положительной оценки саммит ЕС должен принять план переговоров. После этого начнутся переговоры по существу.
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. 14 декабря 2023 года лидеры стран – членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.
- 26 января 2024 года Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
- 22 февраля президент Европейской комиссии отметила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен к началу выборов в ЕС, которые состоятся в июне этого года.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС до июня 2024 года. Он подчеркнул, что с президентом Европейского совета Мишелем был "очень конкретный разговор".