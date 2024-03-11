Стефанишина: Приняты изменения к закону о лоббировании – это критерий евроинтеграции

Украине может понадобиться 10 лет, чтобы создать устойчивые институты, которые в некоторых странах развивались сотни лет, считает вице-премьер

Ольга Стефанишина (Фото: ЕРА, Olivier Holset)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на мероприятии "Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС" рассказала, что Украина выполнила последний необходимый критерий для вступления в Евросоюз – он касается закона о лоббировании.

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Она заявила, что, несмотря на отмену заседаний Рады, которые должны были состояться 6 и 7 марта, Украина проделала "огромную работу" в понедельник, 11 марта: приняла изменения относительно административного законодательства, которые внедряют ответственность за нарушение законодательства о лоббировании.

"Это был последний момент, который нам нужно было выполнить", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер спрогнозировала, что Украине может понадобиться 10 лет, чтобы создать устойчивые институты, которые в некоторых странах развивались сотни лет.

"Европейский процесс – процесс взросления, и мы должны понимать, что не существует легких решений", – резюмировала она.

В начале месяца Стефанишина заявила, что не позднее 12 марта Украина ожидает того, что Европейская комиссия представит переговорную рамку относительно украинского вступления в Европейский союз.

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В марте 2024-го Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе Украины по четырем критериям (два антикоррупционных, закон о лоббизме, вопрос нацменьшинств — 23 февраля 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о лоббизме №10337 . Он предусматривает, что любой бизнес или бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Исключение – пользоваться услугами лоббистов не сможет бизнес, клиентом, бенефициаром или владельцем которого является гражданин РФ или Беларуси.В марте 2024-го Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе Украины по четырем критериям (два антикоррупционных, закон о лоббизме, вопрос нацменьшинств — подробнее здесь ). В случае положительной оценки саммит ЕС должен принять план переговоров. После этого начнутся переговоры по существу.