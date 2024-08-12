ЄС має відповісти на дії Угорщини: візи росіянам – це ляпас, – литовський євродепутат

Країни ЄС можуть не визнавати угорські візи, видані росіянам і білорусам

Орбан і Путін, Москва, 5 липня 2024-го (Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV)

Дії Угорщини, яка поновила видавання віз росіянам та білорусам, що дозволить їм пересуватись Європою, – це ляпас Євросоюзу. І ЄС має на нього відповісти, каже у коментарі LIGA.net один з ініціаторів листа до Єврокомісії, литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

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Група з 67 євродепутатів у листі до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн просить обмежити участь Угорщини в Шенгенській угоді.

Члени Шенгену мають відповідати набору встановлених правил, вважає Ауштрявічюс. Зокрема – щодо контролю на кордоні та видаванню віз.

"Видавання віз – основний критерій. Ця процедура має відповідати політиці ЄС. Зокрема, санкціям, накладеним на треті країни", – каже Ауштрявічюс.

Оцінка невідповідності Угорщини починається з висновків Єврокомісії та рішення Ради ЄС. Для рішення має бути одноголосна позиція Ради – "ось головна перешкода".

"Рішення Угорщини – ляпас ЄС. Воно зустріло гучну опозицію євродепутатів", – переконаний Ауштрявічюс.

У листі депутати скаржаться, що за угорськими візами в ЄС можуть їздити російські шпигуни та диверсанти, що загрожує безпеці жителів Євросоюзу.

Як результат, на кордонах з Угорщиною можуть з’явитися прикордонні перевірки, а інші країни можуть не визнавати візи, видані росіянам, каже LIGA.net керівник євроінтеграційного напрямку центру EasyBusiness Іван Нагорняк. Обмеження вільного руху людей буде ударом по одній з чотирьох базових свобод ЄС.