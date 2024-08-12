ЕС нужно ответить Венгрии: визы россиянам – пощечина, – литовский евродепутат

Страны ЕС могут не признавать венгерские визы, выданные россиянам и беларусам

Орбан и Путин, Москва, 5 июля 2024 года (Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV)

Действия Венгрии, возобновившей выдачу виз россиянам и беларусам, что позволит им передвигаться по Европе, – это пощечина Евросоюзу. И ЕС должен ответить на нее, говорит в комментарии LIGA.net один из инициаторов письма в Еврокомиссию, литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

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Группа из 67 евродепутатов в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен просит ограничить участие Венгрии в Шенгенском соглашении.

Члены Шенгена должны соответствовать набору установленных правил, считает Ауштрявичюс. В том числе – относительно контроля на границе и выдачи виз.

"Выдача виз – основной критерий. Эта процедура должна соответствовать политике ЕС. В частности, санкциям, наложенным на третьи страны", – говорит Ауштрявичюс.

Оценка несоответствия Венгрии начинается с заключения Еврокомиссии и решения Совета ЕС. Для решения должна быть единогласная позиция Совета – вот главное препятствие.

"Решение Венгрии – пощечина ЕС. Оно вызвало громкую оппозицию евродепутатов", – убежден Ауштрявичюс.

В письме депутаты жалуются, что за венгерскими визами в ЕС могут ездить российские шпионы и диверсанты, что угрожает безопасности жителей Евросоюза.

Как результат, на границах с Венгрией могут появиться пограничные проверки, а другие страны могут не признавать визы, выданные россиянам, говорит руководитель евроинтеграционного направления центра EasyBusiness Иван Нагорняк. Ограничение свободного движения людей будет ударом по одной из четырех базовых свобод ЕС.