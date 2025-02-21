Європа солідарна з Україною, ніхто не підтримує абсурдних звинувачень Трампа – посол Боднар

На думку посла України в Польщі, слова президента США ніхто серед європейців не підтримує

Василь Боднар (Фото: сторінка дипломата у Facebook)

Посол України в Польщі Василь Боднар назвав "абсурдними" нещодавні звинувачення президента США Дональда Трампа на адресу українського лідера Володимира Зеленського. Європейці не підтримують Трампа в цих заявах, запевнив Боднар в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що на тлі слів Трампа Україна зараз бачить знаки солідарності від політичного керівництва Польщі та держав Євросоюзу.

"Насправді, те, що ми бачимо сьогодні, – це знаки солідарності, і всі заяви, які йдуть від політичного керівництва Польщі, від держав Європейського союзу, показують, що ніхто тих абсурдних звинувачень не підтримує, які були висунуті з боку Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського", – зазначив Боднар.

Дипломат вважає, що всі прекрасно розуміють, в чому реальність, і де загроза російської агресії, як треба підтримувати Україну.

Він висловив сподівання, що за цим стоятимуть не тільки слова, але й дії – насамперед, Україна розраховує на чергові постачання військового обладнання та озброєнь.

"Польща, як ви знаєте, готує 46-й пакет військової допомоги, і найближчим часом, маю на увазі, в лютому, він ще мав би потрапити до України", – розповів Боднар.

Також, за словами посла, Україна очікує на допомогу від інших країн. Зокрема триває робота над тим, щоб завершити реалізацію чеської ініціативи з постачання снарядів Силам оборони.

"Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу, а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбуленції", – додав він.