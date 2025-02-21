Европа солидарна с Украиной и не поддерживает абсурдные обвинения Трампа – посол Боднар

Василий Боднар (Фото: страница дипломата в Facebook)

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал "абсурдными" недавние обвинения президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Европейцы не поддерживают Трампа в этих заявлениях, заверил Боднар в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что на фоне слов Трампа, Украина сейчас видит знаки солидарности от политического руководства Польши и государств Евросоюза.

"На самом деле, то, что мы видим сегодня, – это знаки солидарности, и все заявления, которые идут от политического руководства Польши, от государств Европейского союза, показывают, что никто тех абсурдных обвинений не поддерживает, которые были выдвинуты со стороны Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского", – отметил Боднар.

Дипломат считает, что все прекрасно понимают, в чем реальность и где угроза российской агрессии, как нужно поддерживать Украину.

Он выразил надежду, что за этим будут стоять не только слова, но и действия – прежде всего Украина рассчитывает на очередные поставки военного оборудования и вооружений.

"Польша, как вы знаете, готовит 46-й пакет военной помощи, и в ближайшее время, имею в виду, в феврале, он еще должен был бы попасть в Украину", – рассказал Боднар.

Также, по словам посла, Украина ожидает помощи от других стран. В частности идет работа над тем, чтобы завершить реализацию чешской инициативы по поставке снарядов Силам обороны.

"Очень многие другие инициативы, которые на самом деле, возможно, не заменят американскую помощь, а мы должны понимать, что это самая большая помощь, которая существовала со стороны стран-партнеров, стран-союзников, но однозначно поможет нам пережить хотя бы эти первые начальные недели и месяцы турбуленции", – добавил он.