Євросоюз готує пакет санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії – Bloomberg

У вересні санкції проти Тегерана за постачання ракет росіянам вже впровадили у США, тепер пакет обмежень готують у ЄС

Балістичні ракети Fath-360 (Фото: іранська державна агенція Fars)

Європейський Союз розробляє нові санкції проти Ірану у відповідь на постачання Росії балістичних ракет. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

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Під санкції потраплять більш як десяток осіб та організацій, включно з інжиніринговими, металургійними та авіаційними компаніями.

Остаточне рішення про запровадження санкцій Європейський Союз планує ухвалити до проведення чергового саміту лідерів у Брюсселі наприкінці жовтня, пише Bloomberg.

Обмеження Євросоюзу стануть першою відповіддю на постачання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки.

За оцінками США і Європи, Іран поставив балістичні ракети в Росію у вересні. Це послужило підставою для введення першого пакету санкцій із боку США, Німеччини, Франції та Великої Британії.