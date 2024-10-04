Євросоюз готує пакет санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії – Bloomberg
Балістичні ракети Fath-360 (Фото: іранська державна агенція Fars)

Європейський Союз розробляє нові санкції проти Ірану у відповідь на постачання Росії балістичних ракет. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

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Під санкції потраплять більш як десяток осіб та організацій, включно з інжиніринговими, металургійними та авіаційними компаніями.

Остаточне рішення про запровадження санкцій Європейський Союз планує ухвалити до проведення чергового саміту лідерів у Брюсселі наприкінці жовтня, пише Bloomberg.

Обмеження Євросоюзу стануть першою відповіддю на постачання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки.

За оцінками США і Європи, Іран поставив балістичні ракети в Росію у вересні. Це послужило підставою для введення першого пакету санкцій із боку США, Німеччини, Франції та Великої Британії. 

  • 6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, а 11 вересня це офіційно підтвердили у США. У Пентагоні уточнили, що йдеться про балістичні ракети Fath 360 дальністю майже 120 км. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.
  • 16 вересня президент Ірану заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду в серпні.
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