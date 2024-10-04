Євросоюз готує пакет санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії – Bloomberg
Європейський Союз розробляє нові санкції проти Ірану у відповідь на постачання Росії балістичних ракет. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.
Під санкції потраплять більш як десяток осіб та організацій, включно з інжиніринговими, металургійними та авіаційними компаніями.
Остаточне рішення про запровадження санкцій Європейський Союз планує ухвалити до проведення чергового саміту лідерів у Брюсселі наприкінці жовтня, пише Bloomberg.
Обмеження Євросоюзу стануть першою відповіддю на постачання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки.
За оцінками США і Європи, Іран поставив балістичні ракети в Росію у вересні. Це послужило підставою для введення першого пакету санкцій із боку США, Німеччини, Франції та Великої Британії.
- 6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, а 11 вересня це офіційно підтвердили у США. У Пентагоні уточнили, що йдеться про балістичні ракети Fath 360 дальністю майже 120 км. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.
- 16 вересня президент Ірану заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду в серпні.