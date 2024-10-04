ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку баллистических ракет России – Bloomberg
Европейский Союз разрабатывает новые санкции против Ирана в ответ на поставку России баллистических ракет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Под санкции попадут более десятка лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании.
Окончательное решение о введении санкций Европейский Союз планирует принять до проведения очередного саммита лидеров в Брюсселе в конце октября, пишет Bloomberg.
Ограничения Евросоюза станут первым ответом на поставку ракет и сейчас рассматриваются дополнительные списки.
По оценкам США и Европы, Иран поставил баллистические ракеты в Россию в сентябре. Это послужило основанием для введения первого пакета санкций со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.
- 6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, а 11 сентября это официально подтвердили в США. В Пентагоне уточнили, что речь идет о баллистических ракетах Fath 360 дальностью около 120 км. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.
- 16 сентября президент Ирана заявил, что его правительство не передавало никакого оружия России с момента его вступления в должность в августе.