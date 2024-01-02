За хвилину після ракетного удару: відео з бодікамер київських поліцейських

Патрульні одними з перших прибули до місця вибуху та разом з іншими службами займалися порятунком постраждалих

Наслідки удару по Києву (Фото - LIGA.net)

Патрульна поліція України опублікувала нарізку відеозаписів з бодікамер співробітників, які першими встигли дістатися до постраждалих від російських ударів по Києву.

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Патрульні одними з перших прибули до місця вибуху та разом з іншими службами займалися порятунком постраждалих.

Вони допомагали людям вибратися з-під завалів, надавали першу допомогу, забезпечували охорону місця події.

Поліція закликає українців не ігнорувати правила безпеки під час повітряних нальотів та прямувати в укриття, коли надходить сигнал повітряної тривоги.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

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