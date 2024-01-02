Через минуту после ракетного удара: видео с бодикамер киевских полицейских
Патрульная полиция Украины опубликовала нарезку видеозаписей с бодикамер сотрудников, которые первыми успели добраться до пострадавших от российских ударов по Киеву.
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Патрульные одними из первых прибыли к месту взрыва и вместе с другими службами занимались спасением пострадавших.
Они помогали людям выбраться из-под завалов, оказывали первую помощь, обеспечивали охрану места происшествия.
Полиция призывает украинцев не игнорировать правила безопасности во время воздушных налетов и направляться в укрытия, когда приходит сигнал воздушной тревоги.
- Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.
- В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.
- Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.
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