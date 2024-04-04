Захід не хоче давати Росії "мішень", надсилаючи війська в Україну – глава МЗС Британії

Девід Камерон (Фото: ANDY RAIN/EPA)

Глава МЗС Британії Девід Камерон виключив можливість відправлення західних військ в Україну, щоб уникнути надання Росії "мішені". Про це він сказав у подкасті BBC Ukrainecast.

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Камерон заявив, що "війна буде програною, якщо союзники не втрутяться", проте, на його думку, партнери не повинні відправляти своїх солдатів на українські території.

Британський дипломат анонсував свій візит до Сполучених Штатів наступного тижня, у ході якого він закликатиме Конгрес надати фінансову підтримку Україні.

Він наголосив, що хоче, щоб Україна отримала гроші від США задля того, щоб країна мала потрібне озброєння, дала відсіч Росії й повернула втрачені землі.

"Якщо ми зможемо зробити все це, хай би хто прийшов до влади в листопаді, ми подивимося на ситуацію в Україні та... подивимося на те, що все більше й більше членів НАТО витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо, що це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх", – пояснив британський дипломат.

Він зазначив, що у разі початку війни у Польщі та країнах Балтії НАТО втрутиться у бойові дії відповідно до п'ятої статті Альянсу, яка передбачає, що "напад на одного члена блоку є нападом на всіх".

Однак західні союзники, як сказав Камерон, не хочуть давати російському диктатору Володимиру Путіну нову "мішень", надсилаючи своїх військовослужбовців до України.

Водночас, на його думку, надання партнерами допомоги Україні для відбиття від агресора не приведе до ескалації. Він нагадав, що Британія вже виділила для України понад 7 млрд стерлінгів і навчила більш як 60 000 українських солдатів. На тлі цього Камерон закликав інші країни, які підтримують Україну, також активізуватися, передаючи зброю.

"Деяка зброя має термін придатності. Набагато краще віддати її Україні, і вона зможе нею користуватися, ніж виводити її з експлуатації у себе вдома, що фактично коштує вам грошей", – додав Камерон.