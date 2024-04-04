Запад не хочет давать России "мишень", направляя войска в Украину – глава МИД Британии

Дэвид Кэмерон (Фото: ANDY RAIN/EPA)

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон исключил возможность отправки западных войск в Украину во избежание предоставления России "мишени". Об этом он сказал в подкасте BBC Ukrainecast.

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Кэмерон заявил, что "война будет проиграна, если союзники не вмешаются", однако, по его мнению, партнеры не должны отправлять своих солдат на украинские территории.

Британский дипломат анонсировал свой визит в Соединенные Штаты на следующей неделе, в ходе которого он будет призывать Конгресс оказать финансовую поддержку Украине.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы Украина получила деньги от США для того, чтобы страна имела нужное вооружение и дала отпор России и вернула утраченные земли.

"Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре, мы посмотрим на ситуацию в Украине и... посмотрим на то, что все больше и больше членов НАТО тратят 2% своего ВВП на оборону, и скажем, что это история успеха. Я хочу инвестировать в этот успех", – объяснил британский дипломат.

Он отметил, что в случае начала войны в Польше и странах Балтии НАТО вмешается в боевые действия в соответствии с пятой статьей Альянса, предусматривающей, что "нападение на одного члена блока является нападением на всех".

Однако западные союзники, как сказал Кэмерон, не хотят давать российскому диктатору Владимиру Путину новую "мишень", направляя своих военнослужащих в Украину.

В то же время, по его мнению, предоставление партнерами помощи Украине для отражения агрессора не приведет к эскалации. Он напомнил, что Британия уже выделила для Украины более 7 млрд. стерлингов и обучила более 60 000 украинских солдат. На этом фоне Кэмерон призвал другие страны, которые поддерживают Украину, также активизироваться, передавая оружие.

"Некоторое оружие имеет срок годности. Гораздо лучше отдать его Украине, и она сможет им пользоваться, чем выводить его из эксплуатации у себя дома, что фактически стоит вам денег", – добавил Кэмерон.