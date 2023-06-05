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Зачинене укриття. Охоронцю готують ще одну підозру, щодо комуністичної символіки

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 16:37
Зачинене укриття. Охоронцю готують ще одну підозру, щодо комуністичної символіки - Фото
Сторож поліклініки Вадим Мошкін (Фото - Ґрати)

Прокуратура готує ще одну підозру охоронцю поліклініки у Деснянському районі Києва, де через зачинене укриття загинули три людини під час чергової ракетної атаки РФ 1 червня. Нова підозра стосується поширення комуністичної символіки. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, нова підозра вже підготовлена і буде вручена охоронцю Вадиму Мошкіну "найближчим часом". Йому інкримінують поширення забороненої комуністичної символіки і пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.

Максимець розповіла, що Мошкін потрапив у поле зору правоохоронців ще в лютому 2023 року.

"До окружної прокуратура надійшли матеріали від Служби безпеки України щодо діяльності на території міста Києва групи осіб, які пропагують заборонений в Україні комуністичний режим та використовують заборонену в Україні комуністичну символіку", – сказала представниця прокуратури.

За її словами, ці особи, серед яких і дружина охоронця, нібито досі вважають себе громадянами неіснуючого СРСР, називають незалежність України "незаконною", а сам Мошкін нібито вважає повномасштабне вторгнення РФ "звільненням".

"Є підтвердження, що вказані особи, серед яких також є і охоронець поліклініки, неодноразово зверталися з листами до різних державних установ, де вимагали скасувати їм наявні комунальні борги – начебто через те, що вони є послідовниками і мають громадянство СРСР, наголошуючи на тому, що незалежність України є нікчемною", – сказала Максимець.

За її словами, СБУ відпрацювала по фігурантах цього провадження, допитала представників комунальних підприємств, до яких вони звертались з офіційними заявами. На цих бланках, за її словами, були також використані заборонені комуністичні символи, радянські зірки тощо. Відповідні документи були знайдені і під час обшуків у охоронця 1 червня, що стосувались справи про зачинене укриття.

Максимець наголосила, що це окреме провадження, яке не пов’язане з трагедією 1 червня – "просто співпало".

  • Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Усі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
  • У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. 
  • 2 червня було повідомлено про підозру чотирьом особам – першій заступниці глави Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.
  • 3 червня суд відправив під цілодобовий арешт директора поліклініки, заступника директора поліклініки і першу заступницю глави Деснянської РДА. Охоронця поліклініки суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави.

Читайте також: "Я не встиг. Часу було мало". Як пройшов суд щодо трагедії з російським обстрілом в Києві

Оксана Житнюк
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підозраохоронецьСторожполіклінікакомуністична символікаВадим Мошкін
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