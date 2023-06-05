Закрытое укрытие. Охраннику готовят еще одно подозрение, о коммунистической символике

Прокуратура готовит еще одно подозрение охраннику поликлиники в Деснянском районе Киева, где из-за закрытого укрытия погибли три человека во время очередной ракетной атаки РФ 1 июня. Новое подозрение касается распространения коммунистической символики. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

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По ее словам, новое подозрение уже подготовлено и будет вручено охраннику Вадиму Мошкину "в ближайшее время". Ему инкриминируется распространение запрещенной коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима.

Максимец рассказала, что Мошкин попал в поле зрения правоохранителей еще в феврале 2023 года.

"В окружную прокуратуру поступили материалы от Службы безопасности Украины относительно деятельности на территории города Киева группы лиц, пропагандирующих запрещенный в Украине коммунистический режим и использующих запрещенную в Украине коммунистическую символику", – сказала представительница прокуратуры.

По ее словам, эти лица, среди которых и супруга охранника, якобы до сих пор считают себя гражданами несуществующего СССР, называют независимость Украины "незаконной", а сам Мошкин якобы считает полномасштабное вторжение РФ "освобождением".

"Есть подтверждение, что указанные лица, среди которых также есть и охранник поликлиники, неоднократно обращались с письмами в различные государственные учреждения, где требовали отменить им имеющиеся коммунальные долги – якобы из-за того, что они являются наследниками и имеют гражданство СССР, отмечая, что независимость Украины ничтожна", – сказала Максимец.

По ее словам, СБУ отработала по фигурантам этого производства, допросила представителей коммунальных предприятий, к которым они обращались с официальными заявлениями. На этих бланках, по ее словам, были использованы также запрещенные коммунистические символы, советские звезды и тому подобное. Соответствующие документы были найдены и во время обысков у охранника 1 июня, которые проходили по делу о закрытом укрытии.

Максимец подчеркнула, что это отдельное производство, которое не связано с трагедией 1 июня – "просто совпало".

Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

2 июня было сообщено о подозрении четырем лицам – первой заместительнице главы Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

3 июня суд отправил под круглосуточный арест директора поликлиники, заместителя директора поликлиники и первую заместитель главы Деснянской РГА. Охранника поликлиники суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.

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