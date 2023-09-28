Залужний зустрівся з головкомом армії Британії: Говорили про наступ ЗСУ та посилення ППО — фото

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з головою штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Про це повідомили у пресслужбі воєначальника.

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За його словами, під час переговорів у Києві він розповів британському колезі про фронт, зокрема оборону та наступ ЗСУ.

Також воєначальники обговорили потреби Сил оборони.

Залужний наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.

Раніше Радакін заявив, що недавні удари ЗСУ по Чорноморському флоту у тимчасово окупованому Криму є прикладом того, як Україна зберігає ініціативу у війні.

22 вересня ЗСУ атакували штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дні ССО заявили, що там нібито було знищено командувача флоту противника на Чорному морі. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

У мережі є багато відео з моментом та наслідками удару по штабу флоту окупантів.

Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

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