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Залужный встретился с главкомом армии Британии: Говорили о наступлении ВСУ и ПВО — фото

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28.09.2023, 16:07
Залужный встретился с главкомом армии Британии: Говорили о наступлении ВСУ и ПВО — фото - Фото
Валерий Залужный и Тони Радакин (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с главой штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Об этом сообщили в пресс-службе военачальника.

По его словам, во время переговоров в Киеве он рассказал британскому коллеге о фронте, в частности обороне и наступлении ВСУ. 

Также военачальники обсудили нужды Сил обороны.

Залужный акцентировал внимание  на необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. 

Ранее Радакин заявил, что недавние удары ВСУ по Черноморскому флоту во временно оккупированном Крыму являются примером того, как Украина сохраняет инициативу в войне. 

  • 22 сентября ВСУ атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня ССО заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.
  • В сети есть много видео с моментом и последствиями удара по штабу флота оккупантов.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

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Дмитрий Гриниченко
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