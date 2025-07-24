Залужний: Від миротворців у гарних штанях Україні не буде сенсу, але це добре з погляду політики
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний скептично ставиться до практичної реалізації розміщення миротворчого контингенту союзників в Україні. Але з політичного погляду це дуже добре, заявив він в інтерв'ю LB live.
"Ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом, чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанях? То який від нього сенс? Від нього немає, мабуть, сенсу", – сказав посол.
Залужний зазначив, що контингент повинен мати певні спроможності, щоб забезпечити дотримання миру в країні. Однак на сьогодні ці спроможності, за його словами, "дуже і дуже обмежені".
"Тому я б дивився досить скептично на це питання з боку практичної реалізації. З боку політичної – це дуже добре", – наголосив посол.
За його словами, добре є саме те, що країна заявляє про підтримку і готовність надіслати своїх солдатів у разі необхідності. Це політична підтримка, яку можна виміряти зовсім іншими мірилами, ніж, наприклад, збивати дрони над Києвом.
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