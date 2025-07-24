Залужный: От миротворцев в красивых штанах не будет толку, но это политически хорошо
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный скептически относится к практической реализации размещения миротворческого контингента союзников в Украине. Но с политической точки зрения это очень хорошо, заявил он в интервью LB live.
"Мы о каком контингенте говорим? О контингенте, который может отбить 500 дронов над Киевом, или контингенте, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? От него нет, пожалуй, смысла", – сказал посол.
Залужный отметил, что контингент должен иметь определенные способности, чтобы обеспечить соблюдение мира в стране. Однако на сегодняшний день эти возможности, по его словам, "очень и очень ограничены".
"Поэтому я бы смотрел достаточно скептически на этот вопрос со стороны практической реализации. Со стороны политической – это очень хорошо", – подчеркнул посол.
По его словам, хорошо именно то, что страна заявляет о поддержке и готовности направить своих солдат в случае необходимости. Это политическая поддержка, которую можно измерить совсем другими мерилами, чем, например, сбивать дроны над Киевом.
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