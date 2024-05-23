Заступник командира 3 ОШБр Жорін: На початку великої війни ворог був набагато слабшим, ніж сьогодні

Максим Жорін (Фото: скриншот із відео)

На початку повномасштабного вторгнення ворог був набагато слабшим, ніж він є на сьогодні, вважає заступник командира 3 Окремої штурмової бригади Максим Жорін. Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net.

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Жорін констатував, що в українському суспільстві є недооцінка ворога.

"Над цим попрацювали дуже багато, й ваші колеги, щоб так відбувалося. Я маю на увазі в плані професії. Ми ж самі почали вводити себе в цей якийсь дивний стан, в мрії, замість того, щоб приземлитись до реальності", – заявив заступник командира 3 ОШБр.

Він зазначив, що українці багато разів недооцінили ворога.

"На початку війни це був набагато слабший ворог, ніж він є на сьогодні. І поки ми сміялися з цього, поки ми розважалися, мріяли про те, що завтра, післязавтра, два тижні – і все закінчиться. Цю маячню поки слухали від деяких людей, а росіяни в цей час адаптувалися, готувалися, вони модернізувалися", – сказав Жорін.

Він наголосив, що зараз російська армія – це абсолютно інша армія, не та, яка починала повномасштабну війну.

13 грудня 2023 року Зеленський заявив, що наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу.

19 грудня в ГУР повідомили, що зараз Росія виробляє більше ракет, ніж до великої війни. Однак ці обсяги не дозволяють окупантам накопичувати зброю.

1 березня британська розвідка повідомила, що російський ОПК не може забезпечити всі свої потреби у війні проти України, однак здатний надати Росії перевагу до кінця цього року.

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