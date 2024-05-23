Заступник командира 3 ОШБр Жорін: На початку великої війни ворог був набагато слабшим, ніж сьогодні
На початку повномасштабного вторгнення ворог був набагато слабшим, ніж він є на сьогодні, вважає заступник командира 3 Окремої штурмової бригади Максим Жорін. Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net.
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Жорін констатував, що в українському суспільстві є недооцінка ворога.
"Над цим попрацювали дуже багато, й ваші колеги, щоб так відбувалося. Я маю на увазі в плані професії. Ми ж самі почали вводити себе в цей якийсь дивний стан, в мрії, замість того, щоб приземлитись до реальності", – заявив заступник командира 3 ОШБр.
Він зазначив, що українці багато разів недооцінили ворога.
"На початку війни це був набагато слабший ворог, ніж він є на сьогодні. І поки ми сміялися з цього, поки ми розважалися, мріяли про те, що завтра, післязавтра, два тижні – і все закінчиться. Цю маячню поки слухали від деяких людей, а росіяни в цей час адаптувалися, готувалися, вони модернізувалися", – сказав Жорін.
Він наголосив, що зараз російська армія – це абсолютно інша армія, не та, яка починала повномасштабну війну.
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