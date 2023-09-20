Західні ЗМІ пишуть про "напруженість" між Україною та США через Крим. Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський спростував повідомлення про нібито "напруженість" між Києвом та Вашингтоном через удари України по тимчасово окупованому Криму. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, американські та українські чиновники думають однаково у питанні Криму.

Він зробив цю заяву на тлі чуток у західних медіа про нібито "напруженість" між США та Україною через удари по півострову.

"Крим – це місце, де зберігають зброю, щоб вбивати наших мирних жителів. Вони стріляють із Криму по нашій території. І, звичайно, ми повинні побачити, звідки летять їхні ракети, і нам, по суті, доведеться з цим впоратися", — сказав Зеленський.

17 липня Кримський міст вдруге з жовтня 2022-го зазнав результативної атаки з обвалом прольотів. Джерела LIGA.net повідомили про причетність СБУ, ВМС та морських дронів.

повідомили про причетність СБУ, ВМС та морських дронів. Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк".

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів. Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Читайте також: Севастополь, "Тріумф", "вишки Бойка". Як удари по Криму стають системними

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.