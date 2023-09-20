RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Західні ЗМІ пишуть про "напруженість" між Україною та США через Крим. Зеленський відповів

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 10:32
Західні ЗМІ пишуть про
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський спростував повідомлення про нібито "напруженість" між Києвом та Вашингтоном через удари України по тимчасово окупованому Криму. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, американські та українські чиновники думають однаково у питанні Криму.
Він зробив цю заяву на тлі чуток у західних медіа про нібито "напруженість" між США та Україною через удари по півострову.

"Крим – це місце, де зберігають зброю, щоб вбивати наших мирних жителів. Вони стріляють із Криму по нашій території. І, звичайно, ми повинні побачити, звідки летять їхні ракети, і нам, по суті, доведеться з цим впоратися", — сказав Зеленський.

Читайте також: Севастополь, "Тріумф", "вишки Бойка". Як удари по Криму стають системними

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийкримвійнаокупаціявійськова допомогабілий дім
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 