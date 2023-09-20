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Западные СМИ пишут о "напряженности" между Украиной и США из-за Крыма. Зеленский ответил

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 10:32
Западные СМИ пишут о
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский опроверг сообщения о якобы "напряженности" между Киевом и Вашингтоном из-за ударов Украины по временно оккупированному Крыму. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, американские и украинские чиновники думают одинаково в вопросе Крыма.
Он сделал это заявление на фоне слухов в западных медиа о якобы "напряженности" между США и Украиной из-за ударов по полуострову. 

"Крым – это место, где хранят оружие, чтобы убивать наших мирных жителей. Они стреляют из Крыма по нашей территории. И, конечно, мы должны видеть, откуда летят их ракеты, и нам, по сути, придется с этим справиться", — сказал Зеленский.

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Дмитрий Гриниченко
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