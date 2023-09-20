Западные СМИ пишут о "напряженности" между Украиной и США из-за Крыма. Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский опроверг сообщения о якобы "напряженности" между Киевом и Вашингтоном из-за ударов Украины по временно оккупированному Крыму. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По его словам, американские и украинские чиновники думают одинаково в вопросе Крыма.

Он сделал это заявление на фоне слухов в западных медиа о якобы "напряженности" между США и Украиной из-за ударов по полуострову.

"Крым – это место, где хранят оружие, чтобы убивать наших мирных жителей. Они стреляют из Крыма по нашей территории. И, конечно, мы должны видеть, откуда летят их ракеты, и нам, по сути, придется с этим справиться", — сказал Зеленский.

17 июля Крымский мост во второй раз с октября 2022-го подвергся результативной атаке с обвалом пролетов. Источники LIGA.net сообщили о причастности СБУ, ВМС и морских дронов.

сообщили о причастности СБУ, ВМС и морских дронов. Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов. Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

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