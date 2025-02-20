Заступниця Клименко: На фронті перебувають 20% підрозділів МВС
У складі Сил оборони Україну захищають на фронті 20% всіх підрозділів міністерства внутрішніх справ. Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час презентації видання "Герої. Третій рік війни", передає кореспондент LIGA.net.
"Вони дають відсіч ворогу спільно зі Збройними Силами України. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни досить сильно змінилася робота підрозділів системи МВС, і поліцейських, і рятувальників", – зазначила Павліченко.
У грудні 2024 року голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що у прифронтових зонах перебувають 45 000 поліціянтів. Серед них 25% жінок і 17% молоді.
"Більш ніж половина особового складу Національної гвардії, а також половина Державної прикордонної служби залучені до виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Так само 40 000-45 000 поліцейських постійно знаходяться в зоні бойових дій та у прифронтових регіонах", – заявив він.
А у листопаді минулого року, за словами Клименка, на фронті перебували 10% поліцейських. Вони виконували бойові завдання.
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