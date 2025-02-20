Заступниця Клименко: На фронті перебувають 20% підрозділів МВС

Бійці підрозділу КОРД (Фото: t.me/UA_National_Police)

У складі Сил оборони Україну захищають на фронті 20% всіх підрозділів міністерства внутрішніх справ. Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час презентації видання "Герої. Третій рік війни", передає кореспондент LIGA.net.

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"Вони дають відсіч ворогу спільно зі Збройними Силами України. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни досить сильно змінилася робота підрозділів системи МВС, і поліцейських, і рятувальників", – зазначила Павліченко.

У грудні 2024 року голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що у прифронтових зонах перебувають 45 000 поліціянтів. Серед них 25% жінок і 17% молоді.

"Більш ніж половина особового складу Національної гвардії, а також половина Державної прикордонної служби залучені до виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Так само 40 000-45 000 поліцейських постійно знаходяться в зоні бойових дій та у прифронтових регіонах", – заявив він.

А у листопаді минулого року, за словами Клименка, на фронті перебували 10% поліцейських. Вони виконували бойові завдання.

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