Заместитель Клименко: На фронте находятся 20% подразделений МВД

По сравнению с прошлым годом количество полицейских на фронте увеличилось

Бойцы подразделения КОРД (Фото: t.me/UA_National_Police)

В составе Сил обороны Украину защищают на фронте 20% всех подразделений министерства внутренних дел. Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время презентации издания "Герои. Третий год войны", передает корреспондент LIGA.net.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Они дают отпор врагу совместно с Вооруженными Силами Украины. Очевидно, что на третий год полномасштабной войны достаточно сильно изменилась работа подразделений системы МВД и полицейских, и спасателей", – отметила Павличенко.

В декабре 2024 года глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в прифронтовых зонах находятся 45 000 полицейских. Среди них 25 % женщин и 17 % молодежи.

"Более половины личного состава Национальной гвардии, а также половины Государственной пограничной службы привлечены к выполнению боевых задач в зоне боевых действий. Так же 40 000-45 000 полицейских постоянно находятся в зоне боевых действий и в прифронтовых регионах", – заявил он.

А в ноябре прошлого года, по словам Клименко, на фронте находились 10% полицейских. Они выполняли боевые задания.