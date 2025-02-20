Заместитель Клименко: На фронте находятся 20% подразделений МВД
В составе Сил обороны Украину защищают на фронте 20% всех подразделений министерства внутренних дел. Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время презентации издания "Герои. Третий год войны", передает корреспондент LIGA.net.
"Они дают отпор врагу совместно с Вооруженными Силами Украины. Очевидно, что на третий год полномасштабной войны достаточно сильно изменилась работа подразделений системы МВД и полицейских, и спасателей", – отметила Павличенко.
В декабре 2024 года глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в прифронтовых зонах находятся 45 000 полицейских. Среди них 25 % женщин и 17 % молодежи.
"Более половины личного состава Национальной гвардии, а также половины Государственной пограничной службы привлечены к выполнению боевых задач в зоне боевых действий. Так же 40 000-45 000 полицейских постоянно находятся в зоне боевых действий и в прифронтовых регионах", – заявил он.
А в ноябре прошлого года, по словам Клименко, на фронте находились 10% полицейских. Они выполняли боевые задания.
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