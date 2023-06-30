Зеленський: Між "швидко і помруть тисячі" і "повільно і помре менше" я оберу друге

ЗСУ ведуть обережний і зважений наступ, бо бережуть життя військовослужбовців. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю західним журналістам, яке опублікувала іспанська RTVE.

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"Якщо мені скажуть, що наступ триватиме два місяці й загинуть тисячі, або якщо він триватиме три місяці й загине менше людей, я, звісно, оберу друге", – сказав Зеленський.

"Нехай це будуть навіть чотири або п'ять місяців, але без втрат. Люди важливіші за час", – підкреслив він.

Саме для того, щоб знизити втрати під час наступу, Україна просила союзників посилити підтримку України озброєннями.

"Минулої осені ми перейшли в контрнаступ і досягли результату. У нас були певні досягнення, але допомога артилерією запізнилася, за всієї поваги до наших союзників", – сказав президент.

Він пояснив, що у 2022 році контрнаступ зупинився, "бо продовження означало людські втрати, а достатньої підтримки артилерією у нас не було".

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