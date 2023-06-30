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Зеленский: Между "быстро и умрут тысячи" и "медленно и умрет меньше" я выберу второе

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30.06.2023, 23:44
Зеленский: Между
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)

ВСУ ведут осторожное и взвешенное наступление, потому что берегут жизни военнослужащих. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью западным журналистам, которое опубликовала испанская RTVE

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"Если мне скажут, что наступление будет идти два месяца и погибнут тысячи, или если оно будет идти три месяца и погибнет меньше людей, я, конечно, выберу второе", – сказал Зеленский.

"Пусть это будут даже четыре или пять месяцев, но без потерь. Люди важнее времени", – подчеркнул он. 

Именно для того, чтобы снизить потери при наступлении, Украина и просила союзников усилить поддержку Украины вооружениями.

"Прошлой осенью мы перешли в контрнаступление и добились результата. У нас были определенные достижения, но помощь артиллерией опоздала, при всем уважении к нашим союзникам", – сказал президент.

Он пояснил, что в 2022 году контрнаступление остановилось, "потому что продолжение означало человеческие потери, а достаточной поддержки артиллерией у нас не было".

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвойнанаступление ВСУ
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