Зеленский: Между "быстро и умрут тысячи" и "медленно и умрет меньше" я выберу второе

ВСУ ведут осторожное и взвешенное наступление, потому что берегут жизни военнослужащих. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью западным журналистам, которое опубликовала испанская RTVE.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Если мне скажут, что наступление будет идти два месяца и погибнут тысячи, или если оно будет идти три месяца и погибнет меньше людей, я, конечно, выберу второе", – сказал Зеленский.

"Пусть это будут даже четыре или пять месяцев, но без потерь. Люди важнее времени", – подчеркнул он.

Именно для того, чтобы снизить потери при наступлении, Украина и просила союзников усилить поддержку Украины вооружениями.

"Прошлой осенью мы перешли в контрнаступление и добились результата. У нас были определенные достижения, но помощь артиллерией опоздала, при всем уважении к нашим союзникам", – сказал президент.

Он пояснил, что в 2022 году контрнаступление остановилось, "потому что продолжение означало человеческие потери, а достаточной поддержки артиллерией у нас не было".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью ответил, что украинское наступление, – это не шоу, а каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США прокомментировал якобы "медленное" наступление украинских сил: "Война на бумаге и настоящая война – разные вещи".

Читайте также: Могу сказать Милли, "если не будет 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет" – Залужный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.