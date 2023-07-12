Зеленський назвав пріоритети на саміті НАТО: Військова допомога, гарантії безпеки, вступ до Альянсу

Президент Володимир Зеленський назвав три пріоритети для України на саміті НАТО у Вільнюсі на сьогодні. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, першим пріоритетом є нові пакети військової допомоги для підтримки Збройних Сил України на полі бою.

Другий — запрошення до НАТО. Він зазначив, що Україні потрібне розуміння, що вона отримає запрошення до Альянсу на той момент, коли це дозволить ситуація з безпекою.

Третім пріоритетом глава держави назвав обговорення гарантій безпеки України на шляху до НАТО.

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