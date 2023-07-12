Зеленський назвав пріоритети на саміті НАТО: Військова допомога, гарантії безпеки, вступ до Альянсу
12.07.2023, 10:52
Володимир Зеленський (Фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський назвав три пріоритети для України на саміті НАТО у Вільнюсі на сьогодні. Про це він повідомив у Telegram.
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За його словами, першим пріоритетом є нові пакети військової допомоги для підтримки Збройних Сил України на полі бою.
Другий — запрошення до НАТО. Він зазначив, що Україні потрібне розуміння, що вона отримає запрошення до Альянсу на той момент, коли це дозволить ситуація з безпекою.
Третім пріоритетом глава держави назвав обговорення гарантій безпеки України на шляху до НАТО.
- 11 липня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки не дав запрошення для вступу.
- НАТО опублікувало комюніке за 90 пунктами: у ньому йдеться про шлях України до вступу та про відносини Альянсу з РФ, Іраном, Китаєм та Білоруссю.
- Глава МО Німеччини Пісторіус відповів на критику Зеленського щодо НАТО. Каже, "співчуваю, але є умови".
- LIGA.net веде онлайн-хроніку головних подій саміту у Вільнюсі.
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