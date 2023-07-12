Зеленский назвал приоритеты на саммите НАТО: Военная помощь, гарантии, вступление в Альянс

Президент Владимир Зеленский назвал три приоритета для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе на сегодняшний день. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, первый приоритет — это новые пакеты военной помощи для поддержки Вооруженных Сил Украины на поле боя.

Второй — приглашение в НАТО. Он отметил, что Украине нужно понимание, что она получит приглашение в Альянс на тот момент, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Третим приоритетом глава государства назвал обсуждение гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО.

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