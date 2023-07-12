Зеленский назвал приоритеты на саммите НАТО: Военная помощь, гарантии, вступление в Альянс
12.07.2023, 10:52
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский назвал три приоритета для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе на сегодняшний день. Об этом он сообщил в Telegram.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, первый приоритет — это новые пакеты военной помощи для поддержки Вооруженных Сил Украины на поле боя.
Второй — приглашение в НАТО. Он отметил, что Украине нужно понимание, что она получит приглашение в Альянс на тот момент, когда это позволит ситуация с безопасностью.
Третим приоритетом глава государства назвал обсуждение гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО.
- 11 июля 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.
- НАТО опубликовало коммюнике по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с РФ, Ираном, Китаем и Беларусью.
- Глава МО Германии Писториус ответил на критику Зеленского по НАТО. Говорит, "сочувствую, но есть условия".
- LIGA.net ведет онлайн-хронику главных событий саммита в Вильнюсе.
Читайте также: Кулеба не знает, что НАТО хочет от Украины для приглашения в Альянс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии