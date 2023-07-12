UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский назвал приоритеты на саммите НАТО: Военная помощь, гарантии, вступление в Альянс

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 10:52
Зеленский назвал приоритеты на саммите НАТО: Военная помощь, гарантии, вступление в Альянс - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский назвал три приоритета для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе на сегодняшний день. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, первый приоритет — это новые пакеты военной помощи для поддержки Вооруженных Сил Украины на поле боя.
Второй — приглашение в НАТО. Он отметил, что Украине нужно понимание, что она получит приглашение в Альянс на тот момент, когда это позволит ситуация с безопасностью. 

Третим приоритетом глава государства назвал обсуждение гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО. 

Читайте также: Кулеба не знает, что НАТО хочет от Украины для приглашения в Альянс

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТОВладимир Зеленскийвойнанатовоенная помощьгарантии безопасности
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 