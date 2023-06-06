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Зеленський про майбутнє Росії: Усі імперії в результаті розвалюються. У тому чи іншому вигляді

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06.06.2023, 20:04
Зеленський про майбутнє Росії: Усі імперії в результаті розвалюються. У тому чи іншому вигляді - Фото
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі імперії зрештою розвалюються, коментуючи майбутнє Росії. Про це він повідомив на пресконференції 6 червня.

За його словами, Україна внаслідок війни проти Росії має повернути кордони 1991 року та концентруватися на своїй землі, не вирішуючи долю інших держав.

"Для нас це закінчиться так само, як і для Росії. Коли ти лізеш в іншу країну, ким би вона не була, коли тебе туди не запрошують, все закінчиться не дуже добре. Всі імперії закінчуються однаково, всі розвалюються, в тому чи іншому вигляді", — сказав Зеленський.

Він закликав витрачати час на Україну та не думати про втручання у справи РФ.

"Мені цього не хочеться. Я знаю ризики. Альянси, яких ми прагнемо, не порушують кордони. Ми переможемо, але ще треба перемогти. Ми повинні розуміти, що втратимо людей", – підкреслив глава держави.

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Дмитро Гриниченко
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