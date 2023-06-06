Зеленський про майбутнє Росії: Усі імперії в результаті розвалюються. У тому чи іншому вигляді
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі імперії зрештою розвалюються, коментуючи майбутнє Росії. Про це він повідомив на пресконференції 6 червня.
За його словами, Україна внаслідок війни проти Росії має повернути кордони 1991 року та концентруватися на своїй землі, не вирішуючи долю інших держав.
"Для нас це закінчиться так само, як і для Росії. Коли ти лізеш в іншу країну, ким би вона не була, коли тебе туди не запрошують, все закінчиться не дуже добре. Всі імперії закінчуються однаково, всі розвалюються, в тому чи іншому вигляді", — сказав Зеленський.
Він закликав витрачати час на Україну та не думати про втручання у справи РФ.
"Мені цього не хочеться. Я знаю ризики. Альянси, яких ми прагнемо, не порушують кордони. Ми переможемо, але ще треба перемогти. Ми повинні розуміти, що втратимо людей", – підкреслив глава держави.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей у НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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