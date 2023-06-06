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Зеленский о будущем России: Все империи в итоге разваливаются. В том или ином виде

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 20:04
Зеленский о будущем России: Все империи в итоге разваливаются. В том или ином виде - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что все империи в итоге разваливаются, комментируя будущее России. Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

По его словам, Украина в результате войны против России должна вернуть границы 1991 года и концентрироваться на своей земле, не решая судьбу других государств. 

"Для нас это закончится так же, как и для России. Когда ты лезешь в другую страну, кем бы она не была, когда тебя туда не приглашают, все закончится не очень хорошо. Все империи заканчиваются одинаково, все разваливаются, в том или ином виде", — сказал Зеленский.

Он призвал тратить время на Украину и не думать о вмешательства в дела РФ. 

"Мне этого не хочется. Я знаю риски. Альянсы, в которые мы стремимся, не нарушают границы. Мы победим, но еще надо победить. Мы должны понимать, что потеряем людей", — подчеркнул глава государства.

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийРоссиявойнанаступление
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