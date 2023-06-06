Зеленский о будущем России: Все империи в итоге разваливаются. В том или ином виде

Президент Владимир Зеленский заявил, что все империи в итоге разваливаются, комментируя будущее России. Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

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По его словам, Украина в результате войны против России должна вернуть границы 1991 года и концентрироваться на своей земле, не решая судьбу других государств.

"Для нас это закончится так же, как и для России. Когда ты лезешь в другую страну, кем бы она не была, когда тебя туда не приглашают, все закончится не очень хорошо. Все империи заканчиваются одинаково, все разваливаются, в том или ином виде", — сказал Зеленский.

Он призвал тратить время на Украину и не думать о вмешательства в дела РФ.

"Мне этого не хочется. Я знаю риски. Альянсы, в которые мы стремимся, не нарушают границы. Мы победим, но еще надо победить. Мы должны понимать, что потеряем людей", — подчеркнул глава государства.

В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.

4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.

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