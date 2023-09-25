Зеленський про зернову суперечку: Поступово прибираємо емоції
Україна поступово "прибирає емоції" з теми зернового експорту, заявив президент Володимир Зеленський. Робота з партнерами може й мусить стати "цілком конструктивною" розповів він у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив, що провів нараду з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту України: "Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати".
Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна, глава держави зазначив, що це "повністю раціонально".
"Друге: поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить", – пояснив президент.
Зеленський висловив подяку партнерам України, котрі не допустили порушень торговельних правил ЄС та Угоди про асоціацію.
"Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути", – зауважив він.
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