Зеленський про зернову суперечку: Поступово прибираємо емоції

Україна поступово "прибирає емоції" з теми зернового експорту, заявив президент Володимир Зеленський. Робота з партнерами може й мусить стати "цілком конструктивною" розповів він у вечірньому зверненні.

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Зеленський повідомив, що провів нараду з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту України: "Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати".

Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна, глава держави зазначив, що це "повністю раціонально".

"Друге: поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить", – пояснив президент.

Зеленський висловив подяку партнерам України, котрі не допустили порушень торговельних правил ЄС та Угоди про асоціацію.

"Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути", – зауважив він.

24 вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна державам, які його потребують.

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