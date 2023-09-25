Зеленский о зерновом споре: Постепенно убираем эмоции

Украина постепенно "убирает эмоции" по теме зернового экспорта, заявил президент Владимир Зеленский. Работа с партнерами может и должна стать "совершенно конструктивной", рассказал он в вечернем обращении.

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Зеленский сообщил, что провел совещание с чиновниками и Офисом президента по зерновому экспорту Украины: "Скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты".

Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна, глава государства отметил, что это "полностью рационально".

"Второе: постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает", – пояснил президент.

Зеленский выразил благодарность партнерам Украины, не допустившим нарушений торговых правил ЕС и Соглашения об ассоциации.

"Такой же конструктивной совместной работы, как с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз – это пространство для взаимопонимания и сотрудничества. Так и должно быть", – отметил он.

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