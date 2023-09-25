Зеленский о зерновом споре: Постепенно убираем эмоции
Украина постепенно "убирает эмоции" по теме зернового экспорта, заявил президент Владимир Зеленский. Работа с партнерами может и должна стать "совершенно конструктивной", рассказал он в вечернем обращении.
Зеленский сообщил, что провел совещание с чиновниками и Офисом президента по зерновому экспорту Украины: "Скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты".
Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна, глава государства отметил, что это "полностью рационально".
"Второе: постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает", – пояснил президент.
Зеленский выразил благодарность партнерам Украины, не допустившим нарушений торговых правил ЕС и Соглашения об ассоциации.
"Такой же конструктивной совместной работы, как с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз – это пространство для взаимопонимания и сотрудничества. Так и должно быть", – отметил он.
- 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
- Польша, Словакия и Венгрия не захотели выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.
- 18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против них. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
- 19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.
- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Украину от дальнейшего обострения торгового конфликта.
- 24 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся государствам.
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