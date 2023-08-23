Зеленського запитали – "Може, треба прискорити наступ?" Відповідь: Тисячі мін, але ми рухаємося

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України просуваються на кількох напрямках щодня, коментуючи пропозицію "прискорити" наступ. Про це він повідомив на брифінгу з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

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Журналіст запитав, чи не варто Україні "прискорити наступ, щоб встигнути до холодів".

За словами Зеленського, на кількох напрямках Сили оборони просуваються вперед.

"Нам дуже важко, тисячі мін, дуже щільне мінування. Це залишає після себе Росія. Найголовніше, у тенденції, які мені щодня доповідають військові, — ми постійно йдемо вперед. Так, потроху, проте напрямок вірний", — наголосив глава держави.

Останнім часом провідні західні медіа кілька разів на день випускають матеріали про "поганий" наступ ЗСУ. Вони зазвичай посилаються на нібито "анонімних західних чиновників", "представників Білого дому", "близьких до урядів осіб". У цих публікаціях йдеться про "уповільнення", "неправильну тактику" і навіть "провал" атак Сил оборони. Також ЗМІ постійно повідомляють про пересування конкретних бригад на фронті, чим ставлять під удар українські підрозділи. У Пентагоні заявили — робити якісь висновки зараз недоречно, а бій триває.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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