Зеленского спросили, может, надо "ускорить" наступление. Ответ: Тысячи мин, но двигаемся
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются на нескольких направлениях каждый день. Об этом он Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Журналист задал вопрос, не стоит ли Украине "ускорить наступление, чтобы успеть до холодов".
По словам Зеленского, на нескольких направлениях Силы обороны продвигаются вперед.
"Нам очень тяжело, тысячи мин, очень плотное минирование. Это оставляет после себя Россия. Самое главное, в тенденции, которые мне каждый день докладывают военные — мы постоянно идем вперед. Да, понемногу, но тем не менее, направление верное", — подчеркнул глава государства.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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