Зеленского спросили, может, надо "ускорить" наступление. Ответ: Тысячи мин, но двигаемся

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются на нескольких направлениях каждый день. Об этом он Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

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Журналист задал вопрос, не стоит ли Украине "ускорить наступление, чтобы успеть до холодов".

По словам Зеленского, на нескольких направлениях Силы обороны продвигаются вперед.

"Нам очень тяжело, тысячи мин, очень плотное минирование. Это оставляет после себя Россия. Самое главное, в тенденции, которые мне каждый день докладывают военные — мы постоянно идем вперед. Да, понемногу, но тем не менее, направление верное", — подчеркнул глава государства.

В последнее время ведущие западные медиа несколько раз в день выпускают материалы о "плохом" наступлении ВСУ. Они, как правило, ссылаются на якобы "анонимных западных чиновников", "представителей Белого дома", "близких к правительствам людей". В данных публикациях говорится о "замедлении", "неправильной тактике" и даже "провале" атак Сил обороны. Также СМИ постоянно сообщают о передвижениях конкретных бригад на фронте, чем ставят под удар украинские подразделения. В Пентагоне заявили — делать какие-либо выводы сейчас неуместно, а сражение продолжается.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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