Зеленського запитали про СЗЧ. Він не погодився, що це через "нестерпні умови" в армії
Президент Володимир Зеленський вважає, що у контексті самовільного залишення військових частин і дезертирства говорити про "нестерпні умови" у бригадах не можна. В інтерв'ю Суспільне він заявив, що причини таких дій з боку військовослужбовців можуть бути різними.
Зеленського запитали, чи вбачає він зв'язок між тим, що "військові наважуються на цей крок", і тим, що "вони не розуміють, скільки вони ще будуть служити в умовах, що для них, можливо, є нестерпними".
За його словами, війна загалом є нестерпною. Водночас глава держави наголосив, що не хотів би узагальнювати речі, пов'язані із СЗЧ, оскільки для цього є різні причини.
"Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть у таких бригадах є моменти із СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови"", – відповів президент.
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- Кількість справ щодо СЗЧ значно зросла у 2024 році. Якщо у 2022 році відкрито 6641 провадження, а у 2023 році — 17 658, то за перші дев'ять місяців 2024 року ця цифра сягнула 35 307. Детальніше – в інфографіці LIGA.net.
- 4 листопада повідомлялося, що українські бригади закликають військових повертатися на службу після СЗЧ. Вони наголосили, що перемогти можна лише разом.