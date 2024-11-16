Зеленського запитали про СЗЧ. Він не погодився, що це через "нестерпні умови" в армії

Президент наголосив, що війна загалом є нестерпною, але речі, пов'язані із СЗЧ, не можна узагальнювати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що у контексті самовільного залишення військових частин і дезертирства говорити про "нестерпні умови" у бригадах не можна. В інтерв'ю Суспільне він заявив, що причини таких дій з боку військовослужбовців можуть бути різними.

Зеленського запитали, чи вбачає він зв'язок між тим, що "військові наважуються на цей крок", і тим, що "вони не розуміють, скільки вони ще будуть служити в умовах, що для них, можливо, є нестерпними".

За його словами, війна загалом є нестерпною. Водночас глава держави наголосив, що не хотів би узагальнювати речі, пов'язані із СЗЧ, оскільки для цього є різні причини.

"Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть у таких бригадах є моменти із СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови"", – відповів президент.