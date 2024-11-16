Зеленского спросили о СЗЧ. Он не согласился, что это из-за "несносных условий" в армии
Президент Владимир Зеленский считает, что в контексте самовольного оставления воинских частей (СЗЧ) и дезертирства говорить о "несносных условиях" в бригадах нельзя. В интервью Суспильному он заявил, что причины таких действий со стороны военнослужащих могут быть разными.
Зеленского спросили, видит ли он связь между тем, что "военные решаются на этот шаг", и тем, что "они не понимают, сколько еще будут служить в условиях, которые для них, возможно, невыносимы".
По его словам, война в целом невыносима. В то же время глава государства подчеркнул, что не хотел бы обобщать вещи, связанные с СЗЧ, поскольку для этого есть разные причины.
"В общем сложно говорить об этом. "Невыносимые условия". Например, бригада, которая является, может так некорректно говорить, идеальной: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты с СЗЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде "несносные" условия", – ответил президент.
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- 4 ноября сообщалось, что украинские бригады призывают военных возвращаться на службу после СЗЧ. Они подчеркнули, что победить можно только вместе.