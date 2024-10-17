Зеленський: Ми ніколи не говорили, що готуємось створювати ядерну зброю
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила про те, що хоче створити ядерну зброю, та попросив утриматися від подібних меседжів. Про це глава держави сказав на брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.
Журналіст німецького видання DPA запитав президента, скільки часу знадобиться Україні, щоб сконструювати ядерну бомбу.
"Іноді ми самі собі створюємо проблеми, і ви зараз починаєте це робити. Ми ніколи не говорили, що готуємось створити ядерну зброю", — сказав Зеленський.
Він нагадав, що у Будапештському меморандумі було прописано, що Україна віддає ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, зокрема від Росії, Китаю та США. Але диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України, окупувавши перші території ще 10 років тому. На тлі цього єдина альтернатива для України, за словами президента, — вступ у НАТО.
Водночас 17 жовтня німецький таблоїд Bild написав про те, що Україна нібито не змириться з другою спробою РФ захопити Київ і може відновити ядерний арсенал.
В матеріалі Юліана Рьопке наводиться цитата нібито неназваного українського чиновника: "У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу".
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин сказав LIGA.net, що "тут нема чого по суті коментувати".
"Bild стає синонімом якихось вкидів, які можна порівняти з російською пропагандою. Не ясно, де вони це беруть і чому так безвідповідально женуться за гучними заголовками", — додав він.
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