Зеленский: Мы никогда не говорили, что готовимся создавать ядерное оружие

После материала Bild о том, что Украина якобы думает делать ядерное оружие, президент заявил – это не так. А его советник Литвин раскритиковал Bild

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила о том, что хочет создать ядерное оружие, и попросил воздержаться от подобных месседжей. Об этом глава государства сказал на брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Журналист немецкого издания DPA спросил у президента, сколько времени понадобится Украине, чтобы сконструировать ядерную бомбу.

"Иногда мы сами себе создаем проблемы, и вы сейчас начинаете это делать. Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в Будапештском меморандуме было прописано, что Украина отдает ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, в том числе от России, Китая и США. Но диктатор Владимир Путин начал войну против Украины, оккупировав первые территории еще 10 лет назад. На фоне этого единственная альтернатива для Украины, по словам президента, — вступление в НАТО.

В то же время 17 октября немецкий таблоид Bild написал о том, что Украина якобы не смирится со второй попыткой РФ захватить Киев и может восстановить ядерный арсенал.

В материале Юлиана Репке приводится цитата якобы неназванного украинского чиновника: "У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу".

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сказал LIGA.net, что "здесь нечего по существу комментировать".

"Bild становится синонимом каких-то вбросов, сопоставимых с российской пропагандой. Неясно, где они это берут и почему так безответственно гонятся за громкими заголовками", — добавил он.