Зеленський оновив склад Ставки
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Указом №640/2024 Зеленський увів до складу Ставки:

→ міністра закордонних справ Андрія Сибігу;

→ віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу;

→ міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Водночас позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна затверджено в персональному складі Ставки.

Цим самим указом Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього очільника МЗС Дмитра Кулебу.

Читайте також: Зеленський затвердив склад делегації для участі у Генасамблеї ООН: хто до неї увійшов

Володимир Зеленськийвійнаставка