Зеленський оновив склад Ставки

Президент вивів зі складу Ставки ексочільника МЗС Дмитра Кулебу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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Указом №640/2024 Зеленський увів до складу Ставки:

→ міністра закордонних справ Андрія Сибігу;

→ віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу;

→ міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Водночас позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна затверджено в персональному складі Ставки.

Цим самим указом Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього очільника МЗС Дмитра Кулебу.

5 вересня Верховна Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС. Того самого дня парламентарі призначили Сибігу новим міністром закордонних справ.

8 вересня Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.

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