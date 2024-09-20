Зеленський оновив склад Ставки
Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
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Указом №640/2024 Зеленський увів до складу Ставки:
→ міністра закордонних справ Андрія Сибігу;
→ віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу;
→ міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.
Водночас позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна затверджено в персональному складі Ставки.
Цим самим указом Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього очільника МЗС Дмитра Кулебу.
- 5 вересня Верховна Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС. Того самого дня парламентарі призначили Сибігу новим міністром закордонних справ.
- 8 вересня Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.
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