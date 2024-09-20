Зеленский обновил состав Ставки

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Указом №640/2024 Зеленский ввел в состав Ставки:

→ министра иностранных дел Андрея Сибигу;

→ вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу;

→ министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

В то же время внештатный советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин утвержден в персональном составе Ставки.

Этим же указом Зеленский исключил из состава Ставки бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу.

5 сентября Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД. В тот же день парламентарии назначили Сибигу новым министром иностранных дел.

8 сентября Зеленский назначил Камышина своим советником по стратегическим вопросам.

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