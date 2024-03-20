Зеленський після удару по Харкову нагадав партнерам – у них є необхідні системи ППО

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий російський ракетний удар по Харкову, в результаті якого загинули щонайменше п'ятеро людей. У вечірньому відеозверненні він нагадав партнерам, що у них є засоби протиповітряної оборони, які можуть захистити життя українців.

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"Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що вже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. За словами Зеленського, цей черговий удар "ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме".

Президент додав, що ППО – це "ключ до реального порятунку українців від російського терору".

Вдень 20 березня Росія завдала ракетного удару по Харкову, внаслідок чого розпочалася велика пожежа.

Згодом стало відомо про п'ятьох загиблих та стільки ж зниклих безвісти внаслідок влучання російської ракети.

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