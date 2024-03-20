Зеленский после удара по Харькову напомнил партнерам – у них есть необходимые системы ПВО

Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский ракетный удар по Харькову, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. В вечернем видеообращении он напомнил партнерам, что у них есть средства противовоздушной обороны, которые могут защитить жизнь украинцев.

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"Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумской области нужна ПВО. Черниговской области и всем другим нашим регионам, страдающим от российского террора. Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам нужно понять, что ПВО должна защищать жизнь", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что уже более двух лет Харьков и область подвергаются страшным российским ударам. По словам Зеленского, этот очередной удар "ни на что не способен повлиять, кроме того, что Украина будет еще более принципиально и точно отвечать".

Президент добавил, что ПВО – это "ключ к реальному спасению украинцев от российского террора".

Днем 20 марта Россия нанесла ракетный удар по Харькову, в результате чего начался большой пожар.

Впоследствии стало известно о пяти погибших и стольких же пропавших без вести в результате удара российской ракеты.

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