Зеленський покликав Орбана на саміт миру. Розмова була тривалою

Зеленський не уточнив, що відповів прем'єр Угорщини на запрошення на саміт у Швейцарії

Володимир Зеленський (фото – ОП)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він повідомив, що запросив угорського лідера на саміт миру, який пройде влітку у Швейцарії.

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За словами Зеленського, розмова була "тривалою та предметною".

"Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку. Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці", – повідомив президент.

Також український і угорський лідери узгодили подальші кроки з розв’язання "всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах" і обговорили європейську інтеграцію України.

Зеленський не уточнив, що відповів Орбан на запрошення на саміт.

До цього у президента була розмова із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте – той підтвердив свою участь у саміті.

Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

Україна сподівається на присутність Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

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