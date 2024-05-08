Зеленський покликав Орбана на саміт миру. Розмова була тривалою
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він повідомив, що запросив угорського лідера на саміт миру, який пройде влітку у Швейцарії.
За словами Зеленського, розмова була "тривалою та предметною".
"Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку. Підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці", – повідомив президент.
Також український і угорський лідери узгодили подальші кроки з розв’язання "всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах" і обговорили європейську інтеграцію України.
Зеленський не уточнив, що відповів Орбан на запрошення на саміт.
До цього у президента була розмова із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте – той підтвердив свою участь у саміті.
- Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав.
- 24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.
- Україна сподівається на присутність Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.
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