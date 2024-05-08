Зеленский позвал Орбана на саммит мира. Разговор был долгим

Зеленский не уточнил, что ответил премьер Венгрии на приглашение на саммит в Швейцарии

Владимир Зеленский (фото – ОП)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он сообщил, что пригласил венгерского лидера на саммит мира, который пройдет летом в Швейцарии.

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По словам Зеленского, разговор был "длительным и предметным".

"Нам важна позиция Венгрии, когда речь идет о приближении мира и общей региональной безопасности. Подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях и развитии сотрудничества в торговле, энергетике и логистике", – сообщил президент.

Также украинский и венгерский лидеры согласовали дальнейшие шаги по решению "всего спектра двусторонних вопросов на взаимовыгодных условиях" и обсудили европейскую интеграцию Украины.

Зеленский не уточнил, что ответил Орбан на приглашение на саммит.

До этого у президента был разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – тот подтвердил свое участие в саммите.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня. По данным Bloomberg, на саммит по урегулированию войны будут приглашены от 80 до 100 государств.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и у нее есть план, как это сделать.

Украина надеется на присутствие Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

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