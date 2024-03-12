Зеленський: Україна збільшить чисельність прикордонних військ – і для війни, і після неї

Фото: Офіс президента

Україна збільшуватиме чисельність прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від РФ та в розрахунку на довготривалий захист після війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни", – заявив він.

За законом, загальна чисельність Державної прикордонної служби становить 60 000 осіб, у тому числі 52000 військовослужбовців. При цьому в особливий період загальна чисельність ДПСУ збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів президента про мобілізацію.

Президент відзначив й подякував підрозділам та воїнам прикордонних військ, котрі проявили себе особливо цими тижнями й місяцями: прикордонникам Сумського загону, які протидіють російським диверсантам та зміцнюють українські позиції на кордоні. Також він відзначив бійців Чернігівського та Харківського прикордонних загонів.

Окремо президент подякував захисникам-прикордонникам, які воюють на фронті: бійцям прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, бригади "Помста" та "Сталевий кордон", а також воїнам спеціального підрозділу ДОЗОР.

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються увірватись через кордон на півночі України.

27 січня на Сумщині російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади. 3 лютого стало відомо, що в Сумській області заборонили рух транспорту біля кордону з РФ.

11 березня на Ставці верховного головнокомандувача також обговорювали будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.

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