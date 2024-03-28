Зеленський вважає, що путінські амбіції можуть дійти до Німеччини, "принаймні половини"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У разі поразки України у війні російський диктатор Володимир Путін далі може розпочати агресію проти Казахстану, країн Балтії, Польщі та Німеччини. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для CBS.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Зеленський заявив, що Путін прагне повернути географічні кордони та "імперську славу" Радянського Союзу.

"Для нього ми є сателітом РФ. Зараз це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини", – сказав президент про наміри російського диктатора.

Він зазначив, що "завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави", а російська армія може прийти в Європу, і "тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів повинні будуть захищати Європу, бо вони є членами НАТО".

Зеленський заявив, що наразі триває війна "проти демократії, проти цінностей, проти всього світу", та зауважив, що на Заході "дехто втомився чути це". Але "втомилися лише ті, хто не знає війни" та "ніколи не втрачали своїх дітей", зазначив президент.

Він переконаний, що війна може "дуже швидко дійти до Європи", та припускає, що Путін "відчуває затяжну образу через розпад світу до холодної війни".

21 січня Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.

22 січня президент заявив, що підписав указ про території РФ, на яких історично проживали українці.

26 березня Зеленський відреагував на звинувачення російським диктатором України в теракті в "Крокусі". Президент назвав його "хворою та цинічною істотою".

Читайте також: У Зеленського пояснили зниження рейтингу: Зараз у війні стагнація, люди асоціюють з ним