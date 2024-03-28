Зеленский считает, что амбиции Путина могут дойти до Германии, "по крайней мере половины"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В случае поражения Украины в войне российский диктатор Владимир Путин может начать агрессию против Казахстана, стран Балтии, Польши и Германии. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

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Зеленский заявил, что Путин стремится вернуть географические границы и "имперскую славу" Советского Союза.

"Для него мы являемся сателлитом РФ. Сейчас это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По крайней мере, половина Германии", – сказал президент о намерениях российского диктатора.

Он отметил, что "завтра ракеты могут долететь до любого государства", а российская армия может прийти в Европу, и "тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов должны будут защищать Европу, потому что они являются членами НАТО".

Зеленский заявил, что сейчас идет война "против демократии, против ценностей, против всего мира", и отметил, что на Западе "некоторые устали слышать это". Но "устали только те, кто не знает войны" и "никогда не теряли своих детей", отметил президент.

Он убежден, что война может "очень быстро дойти до Европы", и предполагает, что Путин "испытывает затяжное оскорбление из-за распада мира до холодной войны".

21 января Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор.

22 января президент заявил, что подписал указ о территориях РФ, на которых исторически проживали украинцы.

26 марта Зеленский отреагировал на обвинение российским диктатором Украины в теракте в "Крокусе". Президент назвал его "больным и циничным существом".

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