Зеленський затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки – фото

В указі, підписаному главою держави, йдеться про емблему та прапор СЗР

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 9 грудня, президент Володимир Зеленський затвердив емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указі №838/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

Документом затверджено опис та малюнок емблеми й прапора СЗР, а також порядок їх використання.

В указі зазначається, що емблемою СЗР є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.

У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням знака княжої держави Володимира Великого. Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис латинською мовою по колу Omnia vincit veritas (Істина перемагає все) і декоративна крапка.

Між сторонами хреста – зображення трьох схрещених стріл вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Борідка ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного сайту СЗР.

Прапор Служби зовнішньої розвідки – прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема служби.

Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

28 березня 2024 року Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки бойового генерала Олега Іващенка.

2 жовтня Зеленський звільнив двох заступників Іващенка. Одного з них призначено на нову посаду.