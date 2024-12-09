Зеленський затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки – фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 9 грудня, президент Володимир Зеленський затвердив емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указі №838/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

Документом затверджено опис та малюнок емблеми й прапора СЗР, а також порядок їх використання.

В указі зазначається, що емблемою СЗР є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.

У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням знака княжої держави Володимира Великого. Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис латинською мовою по колу Omnia vincit veritas (Істина перемагає все) і декоративна крапка.

Між сторонами хреста – зображення трьох схрещених стріл вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Борідка ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного сайту СЗР.

Прапор Служби зовнішньої розвідки – прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема служби.

Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища.

Зеленський затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки – фото
Фото: Офіс президента
Зеленський затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки – фото
Фото: Офіс президента
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Володимир Зеленськийслужба зовнішньої розвідкиуказ